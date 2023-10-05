Финалисткой конкурса «Мисс Россия» стала выпускница университета ХМАО

Выпускница Югорского государственного университета Алена Харланова прошла в финал конкурса красота «Мисс Россия». Ранее девушка получила специальность «Управление персоналом», а сейчас строить карьеру модели, рассказали в пресс-службе вуза.

«Даже не верится, что я вышла в финал этого прекрасного конкурса красоты. Спасибо всем, кто поддерживает и пишет приятные комментарии. Хейтеры, вам тоже спасибо», − написала выпускница ЮГУ в соцсетях.

Подчеркнем, что Алена Харланова вошла топ-50 из 85 тысяч претенденток.