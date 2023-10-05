Жители Югры рассказали, сколько должны зарабатывать учителя в России

Достойная зарплата учителя должна составлять 90 тысяч рублей в месяц, считают жители Югры, опрошенные SuperJob. При этом, по данным Росстата, среднее жалование педагога в России на июнь 2023 года составляло 65 тысяч рублей в месяц.

«30% жителей Югры хотели бы, чтобы учителя зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 26% опрошенных назвали достойной зарплату в 80—100 тысяч рублей. 13% уверены, что педагоги школ должны получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, работая на 1 ставку. Таким образом, средняя величина зарплаты учителей, которую россияне назвали достойной, составляет 90 тысяч рублей в месяц», − говорится в результатах опроса.

Напоминаем, что средние расходы на поздравления классного руководителя в школах Югра составили 2 600 рублей.