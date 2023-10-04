Взрыв газа произошел на нефтяном месторождении в Сургутском районе

В Сургутском районе на Камынском нефтяном месторождении взорвался газ в трубопроводе. По данным Sitv, это произошло на месторождении Сургутнефтегаза накануне, 4 октября, около пяти часов вечера. Возгорание ликвидировали в течение получаса. В результате ЧП повреждено 2 километра лакокрасочного покрытия трубопровода, но технологические процессы не нарушены, уточнили в региональном ГУ МЧС.

СМИ также сообщают, что при взрыве пострадал один человек. «Его на скорой помощи увезли в Сургут», — пишет телеграм-канал «Сургутнефтегаз Подслушано».

О причинах взрыва на текущий момент ничего не известно.