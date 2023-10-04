Новый школьный маршрут открыли в Сургутском районе

В Сургутском районе запустили еще один школьный маршрут. Теперь специальный автобус забирает детей в садовом товариществе «Тихое» рядом с поселком Барсово. Маршрут организовали по просьбе родителей учеников, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Новый маршрут запустили между Барсовской СОШ №1 и дачными товариществами, которые находятся по соседству с поселком. Раньше школьный автобус забирал по утрам и отвозил в детей из «Мостовика», «Мостовика-1», «Зеленого Бора» и ДНТ «Барсовское», теперь такая возможность появилась и у жителей ДНТ «Тихое», - говорится в сообщении.

Спецавтобус курсирует с 1 сентября. Он забирает детей в 7:50 из ДНТ «Тихое» и отвозит в школу. После занятий ученики могут уехать домой в 13:20, 14:10, 15:00 и 15:50.

Школьный транспорт есть также в Белом Яре, Сайгатиной, Угуте, Ульт-Ягуне, Ляминой и Высоком Мысе. Всего к отдаленным поселениям курсируют 10 автобусов по несколько рейсов в день.