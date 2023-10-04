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Югорчане потратят на подарки ко Дню учителя 2 600 рублей

Средние расходы на поздравления классного руководителя в школах Югра составили 2 600 рублей

Югорчане потратят на подарки ко Дню учителя 2 600 рублей
Фото: ru.freepik.com

Родители Югры потратят в среднем 2 600 рублей на подарки ко Дню учителя. По традиции педагоги получат букеты, а также наборы кофе или чая, конфеты и сертификаты.

«Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 3700 и 3300 руб соответственно. В Югре средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2 600 рублей», − рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Напоминаем, ранее стало известно, что зарплаты югорских учителей почти в два раза больше, чем в среднем по России.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 80, комментариев: 0
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