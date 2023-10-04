В Пыть-Яхе при столкновении «КамАЗа» и Renault один человек погиб и двое пострадали

В Пыть-Яхе накануне, 3 октября, произошло ДТП с погибшим. Авария случилась около 19:15 на пересечении улиц Магистральная и Транспортная. По данным Госавтоинспекции ХМАО, столкнулись «КамАЗ» и Renault Duster.

«В результате ДТП водитель Renault 1996 года получил травмы, несовместимые с жизнью, а двое пассажиров госпитализированы», - уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Также накануне в ДТП в Югре пострадал ребенок-велосипедист. Авария произошла в утреннее время на проспекте Ленина в Сургуте. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 42-летний водитель «Лады Ларгус», проезжая нерегулируемый пешеходный переход, наехал на 14-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

В результате аварии ребенок получил травмы, уточнили в ведомстве.