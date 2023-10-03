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​В Сургутском районе появится веревочный парк

Веревочный парк обустроят на базе «Ляминские берега» в Сургутском районе

​В Сургутском районе появится веревочный парк
Фото: сайт администрации Сургутского района

В Сургутском районе на базе «Ляминские берега» обустроят веревочный парк. Ввести его в эксплуатацию планируется в начале 2024 года, сообщил глава района Андрей Трубецкой в ходе прямого эфира.

«Спортивной школой олимпийского резерва запланировано приобретение скалодрома и веревочного парка на базу «Ляминские берега». Установить оборудование должны до конца 2023 года. С начала 2024 года оборудованные площадки будут доступны для посетителей базы», - рассказал Андрей Трубецкой.

На реализацию проекта удалось привлечь 10 млн рублей из окружного бюджета, еще столько же добавили из казны Сургутского района. В проект входит веревочный парк для занятия фрироуп. Это будет быстросборная конструкция в два яруса, с отдельными трассами для детей и взрослых. Также планируется установить мобильный сборно-разборный скалодром двухуровневой сложности. Высота конструкции составит 8 метров, количество рельефных зацепов - 150 единиц. Единовременно на скалодроме смогут заниматься два человека.

Кроме того, для обустройства площадки хотят приобрести оборудование для игры в пейнтбол, лазертаг, спортивный городок и полосу препятствий.


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Сегодня в 17:33, просмотров: 119, комментариев: 0
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