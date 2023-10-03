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Югорчанам расскажут о зодчестве и меценатах прошлого

Культурный форум «Музейные маршруты России» пройдет в Югре

Югорчанам расскажут о зодчестве и меценатах прошлого
Фото: ru.freepik.com

В Ханты-Мансийске с 8 по 10 октября пройдет масштабный культурный форум всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Его участники смогут поделиться успешными практиками и выбрать самые эффективные инструменты развития музеев. А для жителей и гостей города подготовили культурную и деловую программу, сообщает пресс-служба правительства Югры.

Так, в КТЦ «Югра-Классик» 8 и 9 октября в 19:00 пройдут открытые лекции. Посетителям расскажут о роли зодчества в освоении и объединении российских земель, а также о меценатах прошлого, которые собирали и дарили своим городам произведения, ставшие основой художественных музеев страны.

Вход на лекции свободный, но предварительно следует пройти регистрацию.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 76, комментариев: 0
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