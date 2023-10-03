Культурный форум «Музейные маршруты России» пройдет в Югре

В Ханты-Мансийске с 8 по 10 октября пройдет масштабный культурный форум всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Его участники смогут поделиться успешными практиками и выбрать самые эффективные инструменты развития музеев. А для жителей и гостей города подготовили культурную и деловую программу, сообщает пресс-служба правительства Югры.

Так, в КТЦ «Югра-Классик» 8 и 9 октября в 19:00 пройдут открытые лекции. Посетителям расскажут о роли зодчества в освоении и объединении российских земель, а также о меценатах прошлого, которые собирали и дарили своим городам произведения, ставшие основой художественных музеев страны.

Вход на лекции свободный, но предварительно следует пройти регистрацию.