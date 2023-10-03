44 лесных пожара ликвидировали в Югре в сентябре

В ХМАО в сентябре работники региональной Авиалесоохраны потушили 36 лесных пожаров и 8 ландшафтных возгораний. Большинство из них (91%) возникло из-за неосторожного обращения людей с огнем, сообщает телеграм-канал окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

По данным ведомства, риск возникновения лесных пожаров в Югре сохраняется и в октябре. «По предварительному прогнозу пожарной опасности в лесах России на октябрь 2023 года Федеральной авиалесоохраны, риски превышения среднемноголетних параметров пожарной опасности в связи с условиями погоды, в Уральском федеральном округе могут наблюдаться в южной и восточной частях Челябинской области, в западной части Курганской области, в южной части Свердловской области», - говорится в сообщении.

Лесные пожары возобновились в ХМАО в сентябре после снятия запрета на посещение лесов. К их возникновению причастны рыбаки, охотники и отдыхающие, считают в региональном ГУ МЧС. При этом основной причиной летних возгораний в лесах стал природный фактор.