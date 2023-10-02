222 новых случая коронавируса выявили в ХМАО за неделю

С Югре за неделю с 26 сентября по 2 октября зафиксировали 222 новых случая коронавируса в 20 муниципалитетах. Для сравнения - неделей ранее было 196 случаев заражения. Вылечились от ковида за минувшую неделю 183 человека.

Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах ХМАО. Больше всего в Ханты-Мансийске - 66, Сургуте - 54, Урае - 16 и Югорске - 13. В других населенных пунктах и районах округа зафиксировано от 1 до 10 новых случаев заболевания, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На момент выявления у 219 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 - пневмония. Контакт установлен в 222 случаях», - говорится в сообщении.