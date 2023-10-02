Фестиваль Эко ГТО прошел в Сургутском районе

Молодежные центры Барсово, Угута и Локосово Сургутского района присоединились к Всероссийскому фестивалю ЭкоГТО. Юные югорчане прошли тематический квест и проверили свои знания и навыки в сфере экологии, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Квест состоял из разнообразных станций, посвященных разным направлениям экологической сферы: раздельный сбор отходов и переработка, лесовосстановление, альтернативные источники энергии, краснокнижные животные и растения и т.д.

«Ребятам очень понравилось, что в увлекательной игровой и соревновательной форме они познакомились с тем, как нужно оберегать природу и вырабатывать новые экологические привычки», - отметила руководитель молодежного центра Барсово Анастасия Кочанова.

Всероссийский Фестиваль ЭкоГТО в этом году прошел в формате дней единых действий по инициативе Всероссийского экологического движения «Экосистема». Масштабные мероприятия состоялись в 30 городах страны.