В Югре прокуратура защитила пенсионера, которому в банке навязали кредит

В прокуратуру Нефтеюганска обратился 71-летний мужчина и пожаловался на нарушение его прав. По словам югорчанина, в 2017 году он пришел в банк для оформления пенсионной карты. Однако сотрудник финансового учреждения также навязал пенсионеру кредит на сумму свыше 100 тыс. рублей, страхование жизни и юридическую помощь в качестве дополнительных услуг. Мужчина в силу преклонного возраста не смог разобраться в сложной терминологии и подписал документы без консультации с родственниками.

Для защиты прав пенсионера прокурор обратился в районный суд. Тот признал кредитный договор недействительным, однако отказал в компенсации и штрафе. Тогда прокурор подал апелляционное представление.

«Судебной коллегией суда округа решение районного суда отменено, вынесено новое решение об удовлетворении исковых требований прокурора», - резюмировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.