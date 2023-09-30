16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,4147   EUR  103,1631  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра приняла очередной крупный форум, посвященный человеку и государству

Форум о развитии человеческого капитала завершился в Югре

​Югра приняла очередной крупный форум, посвященный человеку и государству
Фото ugorskinfo.ru

II Международный Форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» завершил свою работу в Ханты-Мансийске. Это мероприятие, организованное при поддержке правительства автономного округа, Агентства стратегических инициатив и АНО «Россия – страна возможностей», а также департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, собрало более 500 специалистов из 27 регионов России, а также делегатов из Беларуси, Сирии, Анголы и Малайзии.

Основной целью форума было содействие формированию новой культуры государственного и муниципального управления, ориентированной на ценности государства, которые нацелены на благополучие и удовлетворение потребностей граждан.

На мероприятии были представлены результаты проектировочной сессии по лабораториям «Регионального социального стандарта». Базовая задача участников форума заключалась в поиске способов сделать современную систему государственного управления максимально ориентированной на человека, а граждан – на восприятие этой системы как удобной и безопасной.

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что главная задача – изменить восприятие государственного управления, чтобы оно было воспринято гражданами как платформа, а не барьер. Она также отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ является лидером в области развития социальной сферы и уровня качества жизни, что подтверждается данными и обратной связью от жителей.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что важным показателем уровня жизни является не только ВВП и объем инвестиций, но и удовлетворенность граждан социальной сферой, окружающей средой и возможностями самореализации. «Мы в том числе говорим и о показателях, оценивающих удовлетворенность граждан социальной сферой, средой, возможностями для самореализации. В Ханты-Мансийске собрались эксперты из разных регионов для того, чтобы определиться с конкретными решениями: что значит клиентоцентричность, человекоцентричность в социальной сфере, как это влияет на развитие человеческого капитала», – отметила Светлана Чупшева.

На мероприятии обсуждались конкретные механизмы для реализации социального стандарта. «Человек со своей проблемой должен обращаться к специальному социальному координатору, который знает каждую семью и военнослужащего. Мне как гражданину не важно, как именно оказывается поддержка, через какое агентство или фонд. Я начну это воспринимать только тогда, когда мне помогут. Все работает очень просто для человека, если он взаимодействует только с социальным координатором, который и будет бегать по всем кабинетам и знать всю инфраструктуру. Человек никого больше не должен знать, кроме этого социального координатора», – прокомментировала Наталья Комарова.

На полях форума также состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Это соглашение закрепляет сотрудничество в реализации национальных социальных, технологических, кадровых и экологических инициатив, а также проектов, направленных на повышение качества жизни граждан региона. «В фокусе сотрудничества – улучшение инвестиционного климата, реализация проектов и инициатив, направленных на повышение качества жизни югорчан», – подчеркнула губернатор Югры.

В ходе мероприятия также прошло заседание оргкомитета по проведению второго всероссийского форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка», который Югра примет в 2024 году. Это событие – проект АСИ по развитию инклюзивного образования в России.

Кроме того, в ходе форума прошло награждение победителей Акселератора технологических стартапов и победителей конкурса «Лидеры Югры», а также был дан старт новому Чемпионату по стратегии и управлению бизнесом GlobalManagementChallenge. К слову, на мировом финале этого соревнования в Анголе команда Югры заняла второе место.

II Международный Форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» в Ханты-Мансийске стал важным событием для обсуждения и поиска конкретных решений по развитию социальной сферы и улучшению качества жизни граждан России.


нравится (0) не нравится (0)
30 сентября в 21:59, просмотров: 1202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 1138
  2. ​Октябрь — время бокса: в Сургуте пройдет региональный турнир 647
  3. ​Без ответа не оставят: работодатели в ХМАО не стесняются отказывать соискателям 645
  4. ​Очередной iPhone SE получит разъем USB-C 609
  5. Пропавшего в Сургуте подростка нашли в Екатеринбурге 375
  6. На пожаре в Сургуте скончался 63-летний мужчина 349
  7. 44-летний водитель из Ханты-Мансийска спровоцировал аварию с тремя пострадавшими 318
  8. ​Бульвар на набережной Нижневартовска станет длиннее 292
  9. В Нягани заработал новый железнодорожный вокзал 274
  10. Двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» сделают обязательной 240
  1. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 2972
  2. Что филармония приготовила для сургутян? 1533
  3. ​В новом федеральном бюджете ожидается стремительный рост и расходов, и доходов. Откуда деньги? 1400
  4. ​И так бывает 1374
  5. Проезд Мунарева в Сургуте отремонтируют в несколько этапов 1314
  6. Сургутянам рассказали о сроках подачи тепла в дома 1213
  7. ​Югра приняла очередной крупный форум, посвященный человеку и государству 1202
  8. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 1138
  9. В Сургуте осветили проезд рядом со школой №45 1106
  10. ​Круги вместо светофоров, видеокамеры с микрофонами и собачьи писсуары – городские фишки, которые могут пригодиться Сургуту 1102
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 5874
  2. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 4704
  3. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 3828
  4. ​А Сургуту слабо? 2998
  5. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 2972
  6. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 2926
  7. ​Антон Акулов: «Мы хотим дать детям базовые навыки для современных и востребованных профессий» 2921
  8. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 2880
  9. Не тех блокируем 2608
  10. Диана Филатова: «Чем интереснее и ярче человек провел отпуск, тем тяжелее ему будет вернуться к работе» 2598

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика