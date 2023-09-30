Форум о развитии человеческого капитала завершился в Югре

II Международный Форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» завершил свою работу в Ханты-Мансийске. Это мероприятие, организованное при поддержке правительства автономного округа, Агентства стратегических инициатив и АНО «Россия – страна возможностей», а также департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, собрало более 500 специалистов из 27 регионов России, а также делегатов из Беларуси, Сирии, Анголы и Малайзии.

Основной целью форума было содействие формированию новой культуры государственного и муниципального управления, ориентированной на ценности государства, которые нацелены на благополучие и удовлетворение потребностей граждан.

На мероприятии были представлены результаты проектировочной сессии по лабораториям «Регионального социального стандарта». Базовая задача участников форума заключалась в поиске способов сделать современную систему государственного управления максимально ориентированной на человека, а граждан – на восприятие этой системы как удобной и безопасной.

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что главная задача – изменить восприятие государственного управления, чтобы оно было воспринято гражданами как платформа, а не барьер. Она также отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ является лидером в области развития социальной сферы и уровня качества жизни, что подтверждается данными и обратной связью от жителей.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что важным показателем уровня жизни является не только ВВП и объем инвестиций, но и удовлетворенность граждан социальной сферой, окружающей средой и возможностями самореализации. «Мы в том числе говорим и о показателях, оценивающих удовлетворенность граждан социальной сферой, средой, возможностями для самореализации. В Ханты-Мансийске собрались эксперты из разных регионов для того, чтобы определиться с конкретными решениями: что значит клиентоцентричность, человекоцентричность в социальной сфере, как это влияет на развитие человеческого капитала», – отметила Светлана Чупшева.

На мероприятии обсуждались конкретные механизмы для реализации социального стандарта. «Человек со своей проблемой должен обращаться к специальному социальному координатору, который знает каждую семью и военнослужащего. Мне как гражданину не важно, как именно оказывается поддержка, через какое агентство или фонд. Я начну это воспринимать только тогда, когда мне помогут. Все работает очень просто для человека, если он взаимодействует только с социальным координатором, который и будет бегать по всем кабинетам и знать всю инфраструктуру. Человек никого больше не должен знать, кроме этого социального координатора», – прокомментировала Наталья Комарова.

На полях форума также состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Это соглашение закрепляет сотрудничество в реализации национальных социальных, технологических, кадровых и экологических инициатив, а также проектов, направленных на повышение качества жизни граждан региона. «В фокусе сотрудничества – улучшение инвестиционного климата, реализация проектов и инициатив, направленных на повышение качества жизни югорчан», – подчеркнула губернатор Югры.

В ходе мероприятия также прошло заседание оргкомитета по проведению второго всероссийского форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка», который Югра примет в 2024 году. Это событие – проект АСИ по развитию инклюзивного образования в России.

Кроме того, в ходе форума прошло награждение победителей Акселератора технологических стартапов и победителей конкурса «Лидеры Югры», а также был дан старт новому Чемпионату по стратегии и управлению бизнесом GlobalManagementChallenge. К слову, на мировом финале этого соревнования в Анголе команда Югры заняла второе место.

II Международный Форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» в Ханты-Мансийске стал важным событием для обсуждения и поиска конкретных решений по развитию социальной сферы и улучшению качества жизни граждан России.