16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,4147   EUR  103,1631  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нягани заработал новый железнодорожный вокзал

Новый железнодорожный вокзал в Нягани принял первых пассажиров

В Нягани заработал новый железнодорожный вокзал
Фото: телеграм-канал Ивана Ямашева

В Нягани 1 октября открылся новый железнодорожный вокзал. Трехэтажное здание способно вместить в себя порядка 300 пассажиров, а общая площадь объекта составляет почти 3500 кв.м., сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«В современном многофункциональном здании расположены комфортные залы ожидания, детская игровая, кафе, организована безбарьерная среда для удобства граждан с ОВЗ. Благодаря вокзалу пассажиропоток увеличится до 80 000 человек в год, кроме того, ускорится процесс доставка товаров в Нягань, улучшатся логистические условия», - говорится в сообщении.

По словам главы Нягани Ивана Ямашева, на объекте полностью завершены все строительные и внутренние работы, организованы парковочные места и подъезды, благоустроены перроны и прилегающая территория. Также сегодня прорабатывается возможность открытия авиа и автобусных-касс непосредственно в здании вокзала.

Объект передан филиалу АО РЖД «Свердловская железная дорога», они же и будут заниматься дальнейшим управлением.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:03, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Октябрь — время бокса: в Сургуте пройдет региональный турнир 602
  2. ​Без ответа не оставят: работодатели в ХМАО не стесняются отказывать соискателям 594
  3. ​Вартовчанин не вернулся с рыбалки 589
  4. ​Тестирование сирен пройдет в Сургуте 580
  5. ​Очередной iPhone SE получит разъем USB-C 566
  6. ​Благоустройство с учетом нужд инвалидов: какие меры принимаются в Сургуте? 554
  7. ​В Сургутском районе завершен капремонт дорог 503
  8. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 318
  9. 44-летний водитель из Ханты-Мансийска спровоцировал аварию с тремя пострадавшими 249
  10. На пожаре в Сургуте скончался 63-летний мужчина 239
  1. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 2922
  2. Что филармония приготовила для сургутян? 1525
  3. ​В новом федеральном бюджете ожидается стремительный рост и расходов, и доходов. Откуда деньги? 1387
  4. ​И так бывает 1360
  5. Проезд Мунарева в Сургуте отремонтируют в несколько этапов 1311
  6. ​В 2025 году сургутяне получат благоустроенный проезд Мунарева – с двумя полосами движения и парковками 1263
  7. Сургутянам рассказали о сроках подачи тепла в дома 1199
  8. В дома Сургута дадут отопление с 27 сентября 1141
  9. В Сургуте осветили проезд рядом со школой №45 1102
  10. ​Круги вместо светофоров, видеокамеры с микрофонами и собачьи писсуары – городские фишки, которые могут пригодиться Сургуту 1091
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 5862
  2. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 4701
  3. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 3824
  4. ​А Сургуту слабо? 2993
  5. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 2923
  6. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 2922
  7. ​Антон Акулов: «Мы хотим дать детям базовые навыки для современных и востребованных профессий» 2904
  8. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 2874
  9. Не тех блокируем 2601
  10. Диана Филатова: «Чем интереснее и ярче человек провел отпуск, тем тяжелее ему будет вернуться к работе» 2576

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика