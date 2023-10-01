Большинство работодателей в Югре сообщают соискателям о результатах собеседования

Те, кто ищет работу в Югре, обычно получают ответы после собеседований — как положительные, так и отрицательные: 72 процента работодателей в округе рассказали, что не стесняются сообщать о результатах, даже если они отрицательные. Исследование провел портал SuperJob.

«Замалчивание работодателем решения приводит к недоумению и обидам, которые прорываются в громких постах в соцсетях и ухудшают HR-имидж компании и рекрутера, — говорят специалисты сервиса. — 72 процента компаний в Югре не разочаровывают и сообщают о результатах интервью всем прошедшим его».

Впрочем, тех, кто оставляет вопросы без ответов, все-таки немало: 20 процентов предупреждают сразу, что обратную связь дают только если ответ положительный. Иными словами, если не перезвонят, значит, на работу не берут. «Причем чаще всего так поступают компании со штатной численностью от 100 до 1000 человек (33 процента)», — отмечают авторы исследования, которые провели его с 8 по 26 сентября среди соответствующей аудитории сервиса.