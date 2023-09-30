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Лангепасец выплатит 100 тысяч за уклонение от армии

В Лангепасе оштрафовали парня за уклонение от армии в течение двух лет

Лангепасец выплатит 100 тысяч за уклонение от армии
Фото: ru.freepik.com

24-летнему жителю Лангепаса придется выплатить огромный штраф за то, что он отказывался от службы в армии с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Три года назад молодой человек уже опадал под аналогичную статью. Тогда ему назначили штраф в 18 тысяч. В 2022 году лангепасец вновь оказался на скамье подсудимых. Парень объяснил, что состоит на учете у психиатра и принимает лекарства. Но назначенная судебная экспертиза не подтвердила эту информацию.

«У молодого человека нарушений психической деятельности выявлено не было, равно как и признаков заболевания, на которое ссылался подэкспертный», — сообщает пресс-служба суда.

Суд приговорил парня к штрафу в 100 тысяч рублей.


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30 сентября в 12:34, просмотров: 660, комментариев: 0
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