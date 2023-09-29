​В выходные в Югре похолодает до -6 градусов и пройдет снег

В предстоящие выходные в Югре ожидается противоречивая погода. В ночные часы похолодает до -6 градусов, а днем воздух прогреется до +16 градусов. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский гидрометеоцентр.

В субботу, 30 сентября, столбик термометра покажет ночью -1-6 градусов, днем потеплеет до +3+8 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, ночью местами пройдут дожди, мокрый снег, снег, днем преимущественно без осадков. Ветер подует со стороны северо-востока.

В воскресенье, 1 октября, будет потеплее. В ночные часы синоптики прогнозируют +1-4 градуса, днем +11+16 градусов, местами на востоке +3+8 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Также ожидается переменная облачность и юго-западный ветер.