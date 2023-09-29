Губернатор Югры в течение двух месяцев посетит все муниципалитеты округа

Губернатор Югры Наталья Комарова начинает традиционный осенний тур с рабочими поездками по всем муниципальным образованиям округа. Их она объедет за октябрь и ноябрь, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

Основными точками рабочего графика главы округа в каждом муниципалитете будут открытые встречи с местными жителями. Наталья Комарова планирует встречаться с гражданами для считывания их мнений, предложений и обратной связи. Эти мероприятия станут частью подготовки ежегодного отчета о работе правительства Югры за 2023 год, инвестиционного послания и ежегодного обращения к жителям региона. Губернатор призвала всех жителей активно участвовать, поделившись своими предложениями и мнениями.

В рамках этих рабочих визитов жителям муниципальных образований будет предложено принять участие в голосовании. Они смогут выбрать главное достижение своей территории за 2023 год и определить один приоритетный проект на 2024 год из списка предложенных вариантов. Наталья Комарова подчеркнула, что она всегда готова к общению с жителями региона и что их мнение имеет большое значение для развития Югры. Все эти мероприятия направлены на обеспечение максимальной открытости и прозрачности власти перед населением.

Перед началом встреч в каждом муниципалитете будут работать консультационные площадки, где представители исполнительных органов власти, муниципалитетов и других социальных организаций будут доступны для консультаций и обмена мнениями.

Первые встречи уже назначены на 1 октября с жителями Нягани и Октябрьского района, а дальнейший график встреч будет публиковаться на официальных страницах губернатора в социальных сетях.