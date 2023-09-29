Массовые проверки водителей пройдут на югорских трассах

На трассах ХМАО сегодня, 29 сентября, пройдут массовые проверки водителей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, на трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе госавтоинспекторы проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей.

«Водителям напомнят о важности использования пассивных средств защиты при передвижениях на автотранспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий в результате автоаварий при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью маленьких пассажиров», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также сегодня на дороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск и на подъезде к Сургуту водителей проверят на трезвость. Автомобилистам напомнят, что за вождение в состоянии опьянения, как и за отказ проходить медосвидетельствование, предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нетрезвое вождение грозит уголовная ответственность.