Государственная Дума в приоритетном порядке приняла закон о введении новой памятной даты – Дня воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Эта дата, 30 сентября, теперь будет отмечаться в России. По этому случаю по всей стране пройдут различные акции и мероприятия.

Югра, регион России, активно поддерживает жителей ДНР. Во времена восстановления после Великой Отечественной войны регион взял шефство над Запорожской областью. Сегодня Югра предоставляет помощь городу Макеевке в ДНР. Соглашение о сотрудничестве между ними было подписано в мае 2022 года и предусматривает всестороннюю помощь для восстановления экономики, инфраструктуры и гуманитарной помощи.

В текущем году Югра активно работает над восстановлением социально значимых объектов в Макеевке, включая детские сады, школы и многоквартирные дома. Также проводятся работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры города. Кроме того, в 2023 году Югра предоставляет компьютерную технику школам Макеевки, что помогает обеспечить доступ к образованию для местных жителей.

Гуманитарный добровольческий корпус, штаб-квартира которого находится в Югре, проводит гуманитарные миссии в ДНР и ЛНР. Добровольцы обеспечивают жителей горячим питанием, средствами гигиены, продуктами, одеждой и помогают восстанавливать жилые дома и социальную инфраструктуру.