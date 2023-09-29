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​Эксперты из Югры обсудили присвоение Ханты-Мансийску звания «Города трудовой доблести»

Ханты-Мансийск продолжает собирать данные о подвиге в Великую Отечественную войну

​Эксперты из Югры обсудили присвоение Ханты-Мансийску звания «Города трудовой доблести»
Фото admhmao.ru

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин присвоил Ханты-Мансийску почетное звание «Город трудовой доблести». Это решение было одобрено после долгой исследовательской работы, проведенной экспертами, краеведами и общественными организациями Югры.

Инициатива по этому поводу была предложена окружной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Поддержку этой инициативе выразил мэр города и фракция «Единой России» при думе Ханты-Мансийска, что послужило началом формирования рабочей группы для этого проекта.

Исследование и сбор информации начались в 2020 году, причем огромную помощь в этом оказала Архивная служба Югры, которая занималась сбором информации о трудовых подвигах жителей Ханты-Мансийска в течение многих лет. Эксперты просмотрели множество документов, включая архив исполнительного комитета города, местных предприятий, газет, а также архивы социально-политической истории Тюменской области и Российского государственного архива.

Затем инициаторы направили письма с документами в губернатора Югры и думу региона, которые одобрили инициативу. Глава автономного округа и депутаты подготовили письма поддержки, которые вместе с документами были отправлены в Российскую академию наук. РАН провела экспертизу и одобрила представление города для присвоения почетного звания. После этого Наталья Комарова направила письмо президенту России.

Председатель окружного совета ветеранов Александр Громут подчеркнул, что главная цель этой инициативы – сохранение памяти и увековечение трудового подвига жителей Ханты-Мансийска, особенно во времена Великой Отечественной войны. Эта инициатива также направлена на популяризацию трудового наследия и патриотического духа жителей региона.

Присвоение Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести» подчеркивает важность и историческую ценность трудовых достижений горожан, а также их вклад в общее дело Победы во Второй мировой войне.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 82, комментариев: 0
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