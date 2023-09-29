В Югре с 1 октября начнется осенний призыв в армию

В ХМАО с 1 октября начнется осенний призыв на срочную службу в ряды Вооруженных Сил России. Служить отправятся порядка 1 600 жителей региона, сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

«Минувший весной в строй встали более 1600 югорчан, столько же уйдут служить и в этот раз. Призыву подлежат юноши и мужчины 1996-2005 годов рождения», - написал Ямашев в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас военные комиссариаты ведут активную подготовку к осеннему призыву. В частности, проводится работа с молодыми людьми, желающими пройти альтернативную гражданскую службу, сформированы медицинские комиссии – особое внимание уделяется сезонным заболеваниям, разрабатываются меры для снижения рисков заражения призывников.