На берегу реки в Березовском районе нашли тело мужчины

В Березовском районе ХМАО на берегу реки Ятрия спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югории». Скорее всего, это пропавший накануне рыбак.

«Спасатели выезжали на 24 км реки Ятрия по сообщению: на реке потерялся мужчина. В результате поиска обнаружен на берегу в воде погибший мужчина 1968 года рождения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

27 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении рыбака. Мужчина уехал на рыбалку со своим знакомым. Вечером он услышал лай собак в лесу и отправился вниз по течению реки, однако обратно не вернулся, пишет Муксун.фм.

Приятель попытался найти пропавшего, но не смог. Тогда он обратился к спасателям. Тело рыбака нашли спустя несколько часов. По данным полиции, мужчина не раз жаловался на боли в сердце.