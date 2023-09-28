55 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки - это максимум с весны

В Югре за минувшие сутки выявили 55 новых заболевших коронавирусом. Это максимальный показатель с весны текущего года и почти в два раза больше, чем сутками ранее.

По данным окружного Роспотребнадзора, новый случаи заражения зафиксированы в 17 муниципалитетах: Ханты-Мансийске - 16, Сургуте - 11, Урае и Нягани - по 4, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах - по 3, Советском районе, Нижневартовске и Югорске - по 2, Березовском, Кондинском, Нижневартовском районах, Нефтеюганске, Радужном, Лангепасе, Покачах и Пыть-Яхе – по 1.

«Среди детей выявлено 7 новых случаев COVID-2019, среди рабочих - 19 случаев, среди служащих – 11, среди медицинских работников – 2, среди пенсионеров – 11. В категории «прочие» установлено 5 случаев», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что у всех новых заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ. Бессимптомного течения заболевания и пневмонии не выявлено.