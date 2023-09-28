Югорчанка купила себе телефон на деньги приятельницы, когда та заснула

В Сургутском районе женщина обокрала спящую приятельницу. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

Полицейские установили, что 36-летняя подозреваемая познакомилась с 58-летней потерпевшей в общей компании. Когда знакомая уснула, злоумышленница украла ее телефон и, используя мобильный банк, купила себе новый телефон, алкоголь и продукты. Пароль от мобильного банка югорчанка узнала, когда женщины вместе ходили в магазин за горячительными напитками.

Уточняется, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.