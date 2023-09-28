Новым руководителем ФСИН по Югре стал Владимир Дранишников

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, генерал-полковником внутренней службы Аркадием Гостевым. Он представил главе региона нового начальника управления ФСИН России по Югре – полковника внутренней службы Владимира Дранишникова.

Глава федеральной службы подчеркнул, что Владимир Дранишников обладает богатым опытом в уголовно-исполнительной системе, работая в ней с 1995 года. До назначения на должность в Югре он занимал пост первого замначальника управления ФСИН в Республике Коми.

Генерал-полковник Гостев подчеркнул важность обеспечения надежной изоляции и безопасности граждан, содержащихся в местах лишения свободы, а также соблюдения их прав и законных интересов. Он также выразил приоритетные задачи, включая воспитательную работу с осужденными, предоставление качественной медицинской помощи, и обеспечение их трудовой занятости. Он подчеркнул важность сотрудничества между ведомствами и органами власти в реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации» и увеличения числа мест для принудительных работ и трудовой адаптации осужденных.

«В автономном округе производится более ста наименований продукции в учреждениях исправительной системы. В рамках соглашений с правительством округа действуют исправительные центры, есть перспективы создания в 2023 году еще 200 мест ресоциализации осужденных и освобождающихся из мест лишения свободы», – отметил Гостев.

Губернатор Наталья Комарова поздравила Владимира Дранишникова с назначением и подчеркнула важность трудовой реабилитации осужденных. «До того, как было дано соответствующее поручение Президента Российской Федерации, в 2021 году в Сургуте было создано первое подразделение в Югре. До конца года планируем довести количество рабочих мест в исправительных центрах до 603», – прокомментировала глава региона.

Владимир Дранишников, участвуя во встрече через видеоконференц-связь, выразил готовность к выполнению поставленных задач и укреплению сотрудничества с органами власти в Югре. Он подчеркнул важность соблюдения правопорядка, трудоустройства осужденных, создания рабочих мест в исправительных центрах и развития партнерских отношений с регионом.