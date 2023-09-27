Пожилые люди или инвалиды в Югре смогут жить отдельно от приемной семьи

В Югре будет изменен окружной закон «О приемной семье для пожилого гражданина и инвалида». Согласно поправкам, пожилой гражданин или инвалид, проживающие в приёмной семье, теперь имеют право на проживание раздельно со своим личным помощником, при условии согласия обеих сторон. Такое решение приняло правительство Югры под председательством Натальи Комаровой.

«Оно направлено на повышение уровня доступности персональной помощи для граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечение возможности получать необходимые для их жизнедеятельности услуги в привычных условиях с учетом индивидуальных особенностей», – цитирует губернатора департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева отметила, что установление такой нормы позволит снизить число пожилых граждан и инвалидов, направляемых в стационарные учреждения социального обслуживания, и сохранить условия проживания, социальные привычки и бытовые особенности обеих сторон приемной семьи. «На сегодняшний день в регионе 50 граждан, которые хотели бы получать услуги именно в такой форме», – подчеркнула Тереза Пономарева.