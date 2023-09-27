Ханты-Мансийск примет форум о человеческом капитале и новой экосистеме государства

В Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября пройдет второй Международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления». Это событие представляет собой уникальную коммуникационную площадку для профессионального сообщества, ориентированную на демонстрацию и распространение эффективных практик развития человеческого капитала, а также на поиск путей решения проблем, мешающих кадровому развитию Российской Федерации.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, на форум приглашены представители органов государственной власти и местного самоуправления, эксперты в области управления персоналом, цифровой трансформации, а также работники профессионального образования и представители инновационного бизнеса и производства.

Основная цель форума заключается в формировании новой культуры государственного и муниципального управления, основанной на ценностях, ориентированных на благосостояние граждан. В прошлом году форум собрал более 2,8 тысяч представителей из 27 регионов России и трех стран, и его проведение подкреплялось призовым фондом в размере почти 2,7 млн рублей.