В Сургутском районе дети получат бесплатные путевки на осенние каникулы

В Сургутском районе школьники в возрасте от 6 до 17 лет могут получить бесплатные путевки на осенние каникулы. Прием заявлений от родителей (законных представителей) проходит с 25 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Путевкой могут воспользоваться дети, имеющие место жительства в Сургутском районе и не использовавшие свое право на получение бесплатной выездной путевки в период летних каникул в 2023 году», - говорится в сообщении.

Путевки предоставляются бесплатно. Родителям надо будет только оплатить дорогу к месту отдыха и обратно. Также родительская доплата предусмотрена по дополнительным программам. Направления, куда можно поехать — Башкирия и Русскинская.

Подать заявление на получение путевки можно через Госуслуги, МФЦ или департаменте образования Сургутского района. Дополнительная информация по тел.: 8 (3462) 52-60-91; 52-91-24.