Предпринимателей и самозанятых Югры приглашают в «Бизнес-экспедицию»

Для предпринимателей и самозанятых жителей Югры открывается уникальная возможность объединить деловую активность и нетворкинг с пребыванием на природе – «Бизнес-экспедиции». Мероприятие, организованное Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», предлагает неформальный формат для решения серьезных бизнес-кейсов и обмена опытом среди участников.

Форум «Бизнес-экспедиция» проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его целью является создание плодотворной площадки для обсуждения наиболее прибыльных бизнес-стратегий для современного времени. Вместо традиционных заседаний и докладов участники на несколько дней погрузятся в неформальную обстановку, напоминающую детский лагерь. Программа включает в себя отряды, песни под гитару, ночные костры, озеро и свежий воздух, а также разнообразные активности, вроде игр в «Мафию», и многое другое.

Бизнес-экспедиция также предлагает насыщенную деловую программу, включающую нетворкинг-сессии, экономические симуляторы, мастермайнды и бизнес-чемпионаты. Опытные тренеры из Югры и Уральского федерального округа, а также успешные предприниматели, будут поддерживать участников в решении бизнес-задач. Официальными спикерами мероприятия станут замгубернатора Югры и директор департамента экономического развития Сергей Афанасьев, а также гендиректор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Андрей Зубарев.

Мероприятие пройдет с 29 сентября по 1 октября в оздоровительном лагере «Окуневские зори» Советского района. Приглашаются предприниматели и самозанятые независимо от сферы и опыта в бизнесе. В прошлом году формат бизнес-лагеря пришелся по душе югорским предпринимателям, и участники первой бизнес-экспедиции отметили, что это было одним из лучших и ярких событий года.