Вскоре начнется строительство нового медицинского теплохода для нужд югорчан

Важное событие, касающееся многих тысяч жителей Югры, состоится в промышленно-портовом комплексе «Щурово» в Коломне 5 октября – там пройдет торжественная закладка киля нового медицинского теплохода, предназначенного для реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом рассказала в своих социальных сетях губернатор Наталья Комарова.

В Югре уже с 1993 года успешно действует уникальная плавучая поликлиника, размещенная на теплоходе «Николай Пирогов». Этот медицинский корабль является единственным в России судном, где оказывается первичная и специализированная медицинская помощь. Ежегодно более 8 500 человек из отдаленных поселений Югры получают квалифицированную медицинскую помощь благодаря этой плавполиклинике.

«Новая плавполиклиника будет построена с учетом санитарных норм и требований, эффективного использования внутрикорабельного пространства для работы врачей и пребывания пациентов, – отметила глава региона. – Запланировано размещение для приема специалистами не менее 25 кабинетов; мобильной бригады в составе 10 членов экипажа и 26 медицинских работников; обязательное соответствие требованиям доступности для маломобильных групп населения».

Наталья Комарова также призвала югорчан принять участие в выборе названия для будущей плавучей поликлиники. «Наш первый теплоход «Николай Пирогов» назван в честь основателя русской военно-полевой хирургии. Имя для нового теплохода, уважаемые земляки, вы можете дать сами. По предложению департамента здравоохранения Югры, онлайн-голосование проходит на портале «Открытый регион «Югра» до 3 октября», – обратилась к землякам глава региона.