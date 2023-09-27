Югра примет участие в «Российской неделе ГЧП»

В Москве стартовал X Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП», он проходит в инновационном кластере «Ломоносов» с 26 по 29 сентября. Это традиционное мероприятие, на котором собираются представители федеральных органов власти, главы регионов, руководители бизнес-структур, топ-менеджмент финансовых организаций и ведущие эксперты. Делегацию Югры на этом мероприятии возглавляет губернатор Наталья Комарова.

На конгрессе будут обсуждаться новые стратегии социального и экономического развития России, основные направления инфраструктурного и технологического развития, а также возможности использования механизмов ГЧП (государственно-частного партнерства) в различных секторах, включая промышленность, информационные технологии и космическую отрасль. Наталья Комарова выступит спикером на сессии «Инвестор как клиент региона: новые стандарты партнерства».

Там будут подняты такие темы, как использование офсетных контрактов для замещения импортной продукции и обеспечения технологического суверенитета, а также необходимые законодательные изменения для применения механизмов ГЧП в сфере промышленности.

Директор Фонда развития Югры Роман Колупаев расскажет о региональном проекте «Инвестшкола» и опыте региона по подготовке кадров для ГЧП. Заместитель генерального директора Фонда Евгений Чепель поделится опытом развития инфраструктуры для беспилотной авиации.