20-летний водитель Mitsubishi пострадал в ДТП с «Камазом» в Нефтеюганском районе

В Нефтеюганском районе накануне, 26 сентября, произошло ДТП с пострадавшим. Предварительно установлено, что на 728 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 54-летний водитель «Камаза», объезжая препятствие, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии 20-летний водитель иномарки получил травмы, уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 3 аварии с пострадавшими. Травмы получили 3 человека.