Югорчанам рассказали, как вернуть монеты в денежный оборот

Югорчане могут сдать скопившиеся монеты в банк в рамках акции «Монетная неделя». Она проходит с 25 сентября по 8 октября. Все деньги, которые будут переданы сотрудникам финансовых организаций, зачислят на счет или обменяют на банкноты.

Необходимость акции вызвана тем, что большая часть монет не возвращается в оборот. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами или безналично, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. Организации розничной торговли нуждаются в монетах, но, в то же время, неохотно принимают мелкие монеты в оплату за товары. По статистике Банка России, в целом по стране в обращении находится почти 72 млрд штук монет или примерно по 500 монет на одного жителя.

Проведение акции поможет вернуть мелочь, скопившуюся у граждан, в оборот и сократить затраты на ее чеканку. Вне рамок проведения акции скопившиеся монеты можно просто потратить в магазине или зачислить на счет своей банковской карты.

«В 2022 году из касс учреждений Банка России на территории Тюменской области и автономных округов выдано монет на сумму более 94 млн рублей, а вернулось около 60%, при этом монета низких номиналов в обращение практически не возвращается. В 2019 году при проведении подобной акции жители Тюменской области сдали в кассы банков почти 838 тыс. штук монет, это более 3 тонн», – сообщила заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.