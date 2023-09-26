Ханты-Мансийск стал площадкой для обсуждения роли газа в развитии России

В Ханты-Мансийске прошло важное событие для экономики региона и страны – выездное заседание «Российского газового общества» и Союза нефтегазопромышленников России. Мероприятие было посвящено 70-летию открытия первого месторождения газа в Западной Сибири и привлекло высокопоставленных гостей из мира энергетики и политики.

На мероприятии присутствовали председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль и многие другие выдающиеся специалисты, включая представителей нефтегазовых компаний, профсоюзных организаций и ветеранов отрасли.

Павел Завальный подчеркнул важность открытия нефтяных и газовых месторождений для экономики России и подчеркнул исключительное мужество и ответственность геологоразведчиков. Он отметил, что газовая отрасль играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности страны, продовольственной безопасности и финансовой стабильности.

Владимир Якушев добавил, что развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири способствовало экономическому росту и процветанию региона. Он подчеркнул важность сохранения лидерства в отрасли и усиления технологического суверенитета. Он обозначил приоритеты: развитие технологий для добычи нефти и газа, включая труднодоступные ресурсы в Арктике и на шельфе, а также производство СПГ и газохимия.

Наталья Комарова привела данные о том, что Югра в 2022 году добыла 41,7 процента всей российской нефти. Этому способствуют развитая промышленная и социальная инфраструктура, а также широкие инвестиционные возможности. Кроме того, автономный округ активно движется в сторону Арктики – созданный по поручению президента Владимира Путина ИНТЦ «Юнити Парк» будет выполнять задачи по достижению технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе, разработке передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, проведению научных исследований в области здоровьесбережения. А также решением главы государства Березовский и Белоярский районы Югры были включены в экономико-географическую Арктическую зону России, что открывает перед ними новые перспективы развития.

Губернатор Югры отметила, что по итогам соглашения ОПЕК+ в целом добыча нефти в России снизилась на 1,5 процента, поэтому важная задача – не допустить просадок в инвестициях в ТЭК и нефтегазодобычу, а также ухудшения качества жизни граждан. «Правительство автономного округа подготовило ряд инициатив для устойчивого развития отрасли и региона. В текущем году начаты работы по региональной сейсморазведке в западной части Югры за счет федеральных средств. Ставим целью выявление перспективных площадей залегания, ресурсный потенциал которых оценивается в 1,2 миллиарда тонн нефти и 1,4 триллиона кубических метров газа», – приводит слова губернатора департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Тему продолжил первый замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, который обозначил необходимость совместить экономический рост и охрану окружающей среды, дабы обеспечить благосостояние и здоровье граждан. «Эти принципы заложены в соглашениях о сотрудничестве правительства Югры с нефтегазодобывающими компаниями, программах мероприятий по рациональному использованию нефтяного газа в разрезе каждого лицензионного участка недр. Слаженная многолетняя работа позволила довести уровень использования газа в Югре в 2022 году до 95,8 процента», – подчеркнул замгубернатора.

Завершилось это большое мероприятие торжественной церемонией награждения, приуроченной к юбилею открытия первого газового месторождения в Западной Сибири.