У 31 югорчанина диагностировали корь с начала года

У 31 жителя ХМАО диагностировали корь с начала года. Среди заболевших - 23 ребенка и 8 взрослых. Все случаи завозные и подтверждены референсными исследованиями, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«С начала года в лабораторно подтвержденных очагах проконтактировало с больными более четырех тысяч югорчан, из них подлежало экстренной иммунизации по эпидемическим показаниям 25,6% - они ранее никогда не болели корью и не имеют полного курса прививок», - говорится в сообщении.

Заболеваемость корью в ХМАО растет. За первые четыре месяца текущего года соответствующий диагноз медики поставили десятерым югорчанам. Еще 21 заболевшего выявили за период с июня по сентябрь.

Корь может вызвать большое число осложнений, в числе которых - поражение мозга, пневмония, рассеянный склероз, слепота и глухота, поражение почек, напоминают специалисты. Защититься от болезни поможет только вакцинация. Дети проходят вакцинацию в 1 год и ревакцинацию - в 6 лет. Взрослым прививки против кори ставят до 35 лет, отдельным категориям, относящимся к группам риска, – до 55.