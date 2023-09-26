Прокуратура помогла югорчанке вернуть удержанную приставами пенсию

В Нефтеюганске в прокуратуру обратилась пенсионерка с жалобой на судебных приставов-исполнителей. По словам женщины, они необоснованно удерживали часть ее пенсии, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебным приставом в рамках исполнительного производства с заявительницы неправомерно взысканы денежные средства, в результате чего в течение 2 месяцев женщина получала пенсию меньше величины размера прожиточного минимума, установленного в автономном округе», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор обратился в суд с требованием признать действия судебного пристава незаконными и вернуть удержанные деньги. Суд иск удовлетворил, пенсионерке вернули часть пенсии.