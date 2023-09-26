Ребенок и взрослый попали под колеса автомобилей в Югре за сутки

На дорогах ХМАО за сутки пострадали два пешехода. Первая авария произошла утром накануне, 25 сентября, на ул. Профсоюзная в Нижневартовске. По данным региональной Госавтоинспекции, 66-летний водитель «Лады Приоры» наехал на 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате аварии югорчанка получила травмы.

Второе ДТП случилось в полдень в поселке Игрим Березовского района. 48-летний водитель Kia не предоставил преимущество в движении 8-летнему мальчику, переходившему проезжую часть дороги по пешеходному переходу, и сбил его. Ребенок получил травмы.

Всего в Югре за сутки произошло 5 аварий, в которых 2 человека погибли и 5 пострадали.