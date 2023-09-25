Администрацию Нефтеюганска обязали убрать незаконную свалку

В Нефтеюганске благодаря вмешательству прокуратуры убрали незаконную свалку. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 11 микрорайоне в районе сгоревшего дома № 15 в г. Нефтеюганске находится несанкционированная свалка. Данное обстоятельство нарушает права и законные интересы граждан на благоприятную окружающую среду, создает реальную угрозу их здоровью», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Для устранения нарушений межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Нефтеюганска ликвидировать несанкционированную свалку. Суд иск удовлетворил.

Сейчас судебное решение исполнено. Организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов, свалка ликвидирована.