Погибшего рыбака обнаружили в лодке на реке Аган в Югре

В субботу, 23 сентября, спасатели нашли тело пропавшего рыбака на реке Аган в Нижневартовском районе. Мужчину без признаков жизни обнаружили в лодке, рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали в с. Варьеган на протоку реки Аган по сообщению: на реке потерялся рыбак. Прибыв к месту вызова, спасатели на моторной лодке обследовали акваторию протоки на расстоянии 400м. В результате поиска обнаружили лодку, в которой находился мужчина 1965 года рождения без признаков жизни, тело передали сотрудникам полиции», − говорится в сообщении.

Ранее в водоемах Югры нашли тела двух мужчин.