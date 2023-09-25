Достопримечательности Сургутского района появятся в эфире Первого канала

Туристические места Югры появятся в программе «Непутевые заметки» Первого канала. Съемки уже прошли в деревне Русскинская и на Барсовой горе в Сургутском районе, сообщили в администрации муниципалитета.

«Творческая группа посетила национальную деревню Русскинская, где побывала в музее "Природы и человека имени А.П. Ядрошникова". Здесь хранится более 7 тысяч экспонатов флоры и фауны Западной Сибири, предметов быта народов ханты. Гости посетили и уникальное урочище Барсова гора. Это живой учебник истории. Археологические находки Барсовой горы знакомят с бытом древних людей, населявших эту территорию в течение 9 тысяч лет, в эпохи камня, бронзы, железа и Средневековья», - рассказали подробности в пресс-службе.

Цикл программ, посвященных Югре, планируется выпустить весной следующего года на Первом канале.