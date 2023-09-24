Югорчан ждет рекордное повышение тарифов на газ

Оптовые цены на газ для жителей Югры могут повыситься на 20%. В 2024 году тарифы вырастут на 11,2%, а в 2025 году – на 8,2%, рассказали в Muksun.ru со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития.

«Такое резкое увеличение цен, по мнению чиновников, необходимо, чтобы обеспечить надежность поставок природного газа всем категориям потребителей и продолжить реализовывать программу газификации и соединять новые регионы с Единой системой газоснабжения», – говорится в сообщении издания.

Напоминаем, что цены на газ для промкомпаний проиндексируют еще на 10% с 1 декабря 2023 года. Однако повышение не затронет население, компании ЖКХ и электроэнергетики.