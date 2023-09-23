Югорчане до 1 октября должны выбрать, как они будут получать льготные услуги

Жителям Ханты-Мансийского автономного округа, которые хотят возобновить получение набора социальных услуг в натуральном виде или наоборот — отказаться от него в пользу денежного эквивалента, необходимо до конца месяца представить заявление в региональное Отделение Социального фонда России.

В Югре 79 207 человек относятся к категории федеральных льготников. Это — участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также члены их семей, граждане с инвалидностью, дети-инвалиды и др. Все они имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ).

Набор является неотъемлемой частью ЕДВ и включает в себя:

– обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов;

– предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;

– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

По желанию гражданина НСУ предоставляется ему в натуральной либо денежной форме. В течение сентября получатели набора еще могут изменить способ получения государственных гарантий на 2024 год.

Заявление об отказе от получения НСУ, заявление о предоставлении или о возобновлении предоставления НСУ можно подать в личном кабинете на портале госуслуг, на сайте СФР или обратившись лично в клиентские службы или МФЦ.

Указанный в заявлении вариант набора начинает действовать с 1 января следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, новое заявление не требуется — набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока человек не поменяет решение.