Губернатор Югры проведет эфир на тему цифровизации госуслуг

Очередной эфир губернатора Югры Натальи Комаровой будет посвящен вопросам автоматизации государственных услуг. Название у него соответствующее: «Услуга без чиновника». Разговор состоится 28 сентября, накануне Дня интернета.

«Сейчас 134 услуги югорчане получают в электронном виде, по 12 государственным услугам из них осуществляется полное автоматическое назначение, – написала Наталья Комарова в своих социальных сетях. – В их числе – социальное пособие на детей, потерявших кормильца, пособие на детей-инвалидов, компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам. С начала года принято автоматических решений 17 694, из них положительных решений – 14 390. Уважаемые земляки, делитесь своим мнением, оставляйте вопросы и предложения в комментариях к этому посту. Специалисты отраслевых ведомств, Центра управления регионом их рассмотрят».

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры напоминает, что встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора Югры https://vk.com/nv_komarova, https://ok.ru/nv.komarova и официальном сообществе региона ВКонтакт» — https://vk.com/shtabugra. Начало разговора – в 12:00.