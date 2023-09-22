В Югре проходит международное собрание финно-угорских писателей

Важное событие для финно-угорской литературной общины: в Ханты-Мансийске состоялось открытие всероссийской конференции финно-угорских писателей с участием представителей из Венгрии, Белоруссии и Молдовы. Мероприятие проходит под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и международной организации регионов «Северный форум», а также при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

На конференции собрались около 200 участников, представляющих разные сферы финно-угорской культуры и литературы. Среди них – литераторы, переводчики, издатели, ученые в области литературоведения, языкознания и этнографии, а также сотрудники библиотек и учебных заведений.

В своем приветственном слове губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула важность финно-угорской литературы и культуры для регионов, а также для мира в целом. Она отметила, что язык играет фундаментальную роль в национальной культуре и литературе, и поддерживает проекты по сохранению родных языков, особенно среди молодых авторов. Особо акцентировав внимание на роли языка в культуре, губернатор сообщила о введении новой номинации «Молодой автор» в ежегодную премию губернатора в области литературы. Эта номинация предназначена для авторов до 35 лет, включая начинающих, которые пишут на родных языках.

Ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко выразила уверенность, что данная конференция станет важным событием в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного ООН. Она подчеркнула, что финно-угорская литература и культура играют ключевую роль в сохранении истории и традиций коренных народов.

Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин объявил о создании новой организации – Ассоциации финно-угорских писателей, которая будет способствовать развитию финно-угорской литературы и оказывать поддержку начинающим авторам.