СК возбудил уголовное дело из-за некачественно построенного парка в Мегионе

В Мегионе возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, допущенной при строительстве городского парка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, администрация Мегиона получила из федерального, окружного и муниципального бюджетов деньги на строительство объекта «Парк на берегу реки Мега города Мегиона». В декабре 2022 года чиновники мэрии оформили акт приемки парка, несмотря на то, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме.

«Выявлены различные нарушения, свидетельствующие о неэффективном обеспечении бюджетных средств, в том числе выявлено несоответствие объекта требованиям безопасности, принятие и оплата некачественно выполненных работ, а также несоответствие работ проектно-сметной документации», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Следователи изъяли и изучают служебную документацию. Также устанавливаются лица, осуществлявшие приемку объекта с нарушениями. Их действиям будет дана правовая оценка.