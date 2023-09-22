Nissan и фура столкнулись в Нефтеюганском районе - погиб пожилой мужчина

ДТП с погибшим произошло днем накануне, 21 сентября, на 638 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 63-летний водитель Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Mercedes Benz.

«В результате автоаварии водитель Nissan скончался до приезда скорой помощи, 63-летняя пассажирка Nissan и водитель Mercedes получили травмы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В тот же день в Сургуте произошла авария с двумя пострадавшими. Водитель Kia Soul сбил двух мужчин, переходивших дорогу по пешеходному переходу.