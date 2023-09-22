В выходные в ХМАО похолодает и пройдут дожди

В предстоящие выходные в Югре ожидается не самая приятная погода. Синоптики прогнозируют похолодание до -3 градусов и дожди.

Согласно данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 23 сентября, столбик термометра покажет ночью +2+7 градусов, местами до -3 градусов, днем воздух прогреется до +10+15 градусов, местами до +5 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный.

В воскресенье, 24 сентября, температура воздуха ночью составит +5+10 градусов, при прояснениях до 0 градусов. Днем ожидается +16+21 градус, местами на востоке +10+15 градусов. Также синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь местами и западный ветер.