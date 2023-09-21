Замглавы ХМАО сообщил, что мошенники рассылают от его имени сообщения людям

Аферисты создали фейковый аккаунт первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова и рассылают сообщения людям от его имени.

«Завелись мошенники, которые рассылают сообщения, представляясь мною. С данного канала для правдоподобности добавили фотографию. Поэтому, если вы, получите сообщения от «меня» с этого адреса, не отвечайте. Добавьте в спам», – посоветовал Шипилов у себя в соцсетях.

Подобная ситуация также произошла с председателем думы Сургута Максимом Слеповым. Позже он рассказал, что получил номер телефона, с которого звонили от его имени. В настоящий момент Слепов уже оформил жалобу в поддержку.