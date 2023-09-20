Губернатор Югры посетила Когалымский политехнический колледж

В ходе своей рабочей поездки в Когалым губернатор Югры Наталья Комарова посетила Когалымский политехнический колледж и осмотрела кустовую площадку федерального проекта «Профессионалитет». Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона, Когалымский колледж предоставляет обучение по шести профессиям и 25 специальностям среднего профессионального образования в различных областях. Среди них – строительство, информатика, энергетика, машиностроение, химические технологии, экология, геология, транспорт, медицина, экономика, юриспруденция и многие другие.

В новом учебном году на базе колледжа при участии ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» был открыт образовательно-производственный центр в сфере добычи полезных ископаемых «ЮГРА НГК Проф». В него вошли несколько политехнических колледжей и институты нефти и технологий Югорского государственного университета. Этот центр предоставляет студентам возможность получить теоретические и практические навыки, что будет способствовать успешному трудоустройству в будущем. Наталья Комарова подчеркнула, что данная модель обучения направлена на максимальное приближение к реальным условиям производства с использованием современных образовательных технологий.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» студенты смогут обучаться в условиях, максимально приближенных к реальной работе на предприятиях. Новая модель практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по востребованным профессиям направлена на удовлетворение потребностей будущих работодателей.

Губернатор подчеркнула важность такого подхода к образованию и надеется, что студенты смогут освоить программу среднего профессионального образования и успешно устроиться на предприятия Югры.